Fondsklassiker: Eine Frage des Preises

Risiko-Anleihen aus Venezuela, der Türkei und Argentinien zehren seit Jahren an der Performance des einstigen Überfliegers Edmond de Rothschild Emerging Bonds. Finger weg oder kaufen, wenn es besonders wehtut?"Die frühere Wertentwicklung lässt kei­nen Rückschluss auf die zukünftige Wert­entwicklung zu" – wohl selten trifft dieser für Fonds-­Präsentationen charakteristische Satz dermaßen ins Schwarze wie beim Schwellenländer­Rentenfonds Edmond de Rothschild Emerging Bonds.





Wer Anfang 2017 erstmals auf den von Jean-­Jacques Durand gemanagten Klassiker aufmerksam wurde, kam vermutlich aus dem Staunen über die exzellente Wertentwicklung der vorangegangenen beiden Jahre gar nicht mehr heraus.

Zwischen 65 und 80 Prozent hatte der Fondspreis seit Anfang 2015 zugelegt – je nachdem, ob ein Anleger sich für die Dollar­ oder die etwas weni­ger rasant gestiegene Euro-­Anteilsklasse entschieden hätte (ISIN: LU1160351034 beziehungsweise LU1160351208).





Sollte jemand der Versuchung erlegen sein, just zu diesem Zeitpunkt einzustei­gen, dürfte die Faszination jedoch ziemlich schnell Entsetzen gewichen sein. Denn seither geht es bergab – in der Spitze um mehr als 35 Prozent. Die Hintergründe für die Berg­ und Talfahrt sind schnell erklärt. Durand investiert fernab der Indizes, und er geht oft dorthin, wo es wehtut. Zum Beispiel in Staaten, die bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken und ihre Schulden mitunter nur noch mit Mühe bedienen können.Deren Anleihen kauft er dann zu so billigen Kursen, dass er für seine Anleger unter dem Strich selbst dann noch einen ordentlichen Gewinn einstreicht, wenn es an der einen oder anderen Stelle zu einem Schuldenschnitt oder sogar zu einem Ausfall kommt. Eine Strategie, die zwischen 2015 und 2017 unter anderem in Russland, der Ukraine und Mosambik reichlich Früchte trug.Seit 2017 ist Durand vor allem in Ve­nezuela und der Türkei aktiv, später kam noch Argentinien hinzu. Drei Länder, aus denen es schon seit Jahren kaum gute Nachrichten zu hören gibt. Doch Durand ist zuversichtlich, dass der Turnaround auch dieses Mal gelingt, insbesondere in Venezuela."Die jetzige Regierung wird sich nicht mehr allzu lange an der Macht halten können", prophezeit er. Dem Land drohe also nicht wie Kuba das Schicksal einer über Jahrzehnte andauernden Miss­wirtschaft, obwohl die Märkte momentan genau dieses Szenario einpreisen würden. Was zum Teil auch an den US-­Sanktionen liege und daran, dass Venezuela im für viele Anleger relevanten Marktbarome­ter J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global mittlerweile auf null ge­setzt sei.Doch die Nachfrage gerade von US-­Investoren werde bei einem Ende der Sanktionen zurückkehren, allein schon aufgrund der Tatsache, weil das Land zu den größten Erdölproduzenten der Welt gehöre. Genau darauf setzt Durand und rollt sinnbildlich gesprochen schon mal den roten Teppich aus: "Wir sind einer der wenigen Fonds, die einen Zugang nach Venezuela anbieten können."Durch die Probleme ist der Anteil Vene­zuelas am Fondsvermögen des Edmond de Rothschild Emerging Bonds, der zeitweise bei mehr als 20 Prozent lag, auf unter 13 Prozent zurückgefallen. Türkische Anlei­hen kommen auf 25 Prozent, Papiere aus Argentinien auf 15 Prozent. Nur ein Viertel des Fondsvermögens verfügt momentan noch über ein Rating von BBB oder besser, was dem Verständnis der Rating­Agentu­ren zufolge noch als sichere Anlage gilt. Die mit C beziehungsweise D bewerteten Positionen – dort droht ein teilweiser, begrenzter oder vollständiger Zahlungs­ausfall – belaufen sich demgegenüber auf 16 Prozent.Ein Kauf des Edmond de Rothschild Emerging Bonds zum jetzigen Zeitpunkt ist also zweifellos eine heiße Kis­te und sollte Anlegern mit starken Nerven vorbehalten bleiben. Gleichwohl könnte er sich mit Blick auf die folgenden Jahre auszahlen. Auch wenn oder gerade weil frühere Wertentwicklungen keinen Rück­schluss auf zukünftige Wertentwicklungen zulassen.