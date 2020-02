Auch wenn noch keine Medikation gegen das Coronavirus gefunden wurde, erwarten die Anleger aus der Epidemie lediglich eine Delle in einem möglicherweise bereits begonnenen konjunkturellen Aufschwung. Vor dem Ausbruch des Virus einigten sich die USA nach harten Verhandlungen mit China in einer ersten Phase über die künftige Ausgestaltung der Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Die dadurch verbesserte Stimmung in der Wirtschaft lässt sich nun in den Wirtschaftsdaten ablesen. Sie zeigen auch für China trotz des Virus im Januar einen leichten Aufschwung. Ebenso die Daten, die wir gestern aus den USA bekommen haben, bestätigen bereits diese Erholung.

Gut die Hälfte der Unternehmen, die im S&P 500 gelistet sind, haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Auch wenn der andere Teil noch fehlt – nach jetzigem Stand weist das Gewinnwachstum im letzten Quartal 2019 bereits schon wieder ein Mini-Plus gegenüber dem Vorjahresquartal auf. Setzt sich die positive Berichterstattung fort, würde die Gewinnrezession früher als erwartet enden. Bislang ging man von einer solchen Erholung erst im laufenden Quartal aus. Das ist eine Überraschung, die erklärt, warum die Börsen die Virus-Angst so schnell wieder abschütteln konnten und nun schon wieder neue Rekorde in greifbare Nähe gerückt sind.

