Tesla – der Wahnsinn geht weiter

Am Mittwoch zogen die Tesla-Bären dann China aus dem Hut. Überraschenderweise beeinträchtigt der Corona-Virus auch die chinesische Produktion von Tesla. Nach einer Rally, die in den vergangenen Jahren am Aktienmarkt ihresgleichen sucht war die Zeit für eine Korrektur gekommen. Wir sehen Tesla jetzt in einer extrem volatilen Seitwärtsspanne. Mittelfristig lautet das Korrekturziel 600 Dollar. Wie schnell das geht kann niemand prognostizieren. Einen defensiven Turbo-Bear finden Sie unter der WKN JM6328, höherer Hebel mit KA8381. Bullen greifen zum Turbo JM5ZYK.