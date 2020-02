Wirecard – Deutsche Bank liegt noch davor…

Hätten Sie es gedacht? Die gute alte Deutsche Bank ist best of DAX seit Anfang Dezember. Wir haben eben unseren Abonnenten glattstellen im Turbo-Bull empfohlen mit plus 60%. Aber – wir haben zwei Aktien gefunden, die ebenso überverkauft sind wie es die Deutsche Bank damals war. Und passende Papiere vorgestellt. Denn – Wirecard ist nicht mehr überverkauft momentan. Das waren sie im Dezember, doch in den letzten Wochen liegen sie auf Rang 2 im DAX. Wechselweise mit einem Energietitel. Alles Weitere heute, frische Depottrades, Videos und ausführliches Research wie immer im Börsenbrief mit auch allen Empfehlungen und allen Daten, die Ihr zum Handeln braucht. Hier zu lesen.