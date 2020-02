Da 2020 ein Inflationsanstieg nicht zu erwarten ist, werden wir auch weiterhin mit negativen Renditen für deutsche Staatsanleihen leben müssen.

„Die einzige Blase an den Finanzmärkten gibt es bei den Staatsanleihen.“ Diese schlechte Botschaft verkündete der CEO von JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, kürzlich in einem Interview, das er während des diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos gab. Was aber hat ihn zu dieser Aussage bewogen? Um eine Antwort hierauf zu finden, sollten zunächst einmal die Fakten betrachtet werden.

Die Staatsverschuldung der USA ist mittlerweile auf über USD 23 Billionen angestiegen, und allein das Staatsdefizit für das laufende Fiskaljahr, welches erst im September 2020 endet, wird auf über USD 1 Billion geschätzt. Dieses Defizit setzt sich aus den erwarteten Ausgaben in Höhe von USD 4,6 Billionen und den Einnahmen in Höhe von USD 3,6 Billionen zusammen. Die Zinsbelastung als Teil der Ausgaben wird dabei mit USD 370 Milliarden beziffert. Damit erreicht die Staatsverschuldung ungefähr die Höhe des US-amerikanischen Bruttosozialprodukts. Ein Niveau, das an sich nicht besorgniserregend ist, wenn man den internationalen Kontext betrachtet: Die Staatsverschuldung Italiens übersteigt das Bruttosozialprodukt des Landes beispielsweise bereits um ca. 35 %. Besorgniserregender ist jedoch die Prognose des CBO (Congressional Budget Office), nach der das Defizit im US-Haushalt in den folgenden 10 Jahren im Durchschnitt bei jährlich USD 1,3 Billionen liegen wird. Damit wird das Staatsdefizit in jedem Jahr mehr als 4 % des Bruttosozialprodukts ausmachen. Einen vergleichbaren Anstieg der Neuverschuldung über einen längeren Zeitraum hinweg gab es in den USA bisher nur direkt nach dem zweiten Weltkrieg.