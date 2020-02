Kann die Infineon-Aktie nach den guten Quartalszahlen ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

In den vergangenen Wochen entwickelte sich der Kursverlauf der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) äußerst volatil. Nachdem die Aktie bis zum 24.1.20 auf bis zu 22,10 Euro zulegen konnte, brach sie wegen der negativen Konsequenzen der auf unbestimmte Zeit in China geschlossenen Werke bis zum 3.2.20 auf bis zu 19,63 Euro ein. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks für das kommende Jahr, legte die Aktie auf ihr neues 12-Monats-Hoch bei 22,86 Euro zu.

Kann die Infineon-Aktie, die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 26 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen wird, mit dem Rückenwind eines freundlichen Gesamtmarktes in den nächsten Wochen zumindest auf 23,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.