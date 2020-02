Das neue Jahr startete mit der Angst vor einer Pandemie und deren Auswirkung auf das Weltwirtschaftswachstum.

Das neue Jahr startete mit der Angst vor einer Pandemie und deren Auswirkung auf das Weltwirtschaftswachstum: Das neuentdeckte Coronavirus führte zu drastischen Vorsichtsmaßnahmen in China und zu Transportbeschränkungen im und ins „Reich der Mitte“.

Die Gefahr des Coronavirus ist aktuell zwar noch nicht abschätzbar, dennoch befürchten viele Wirtschaftsexperten anhaltende signifikante Auswirkungen auf das chinesische Wirtschaftsleben und somit auf die gesamte Volkswirtschaft. In diesem unsicheren Informationsumfeld ist der endgültige Abschied Großbritanniens aus der Europäischen Union in den Hintergrund geraten. Dies dürfte sich aber in den kommenden Monaten ändern, wenn die Vertragsverhandlungen über die zukünftigen Handelsabkommen zwischen den beiden Wirtschaftsräumen starten.