Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2020 beginnt für die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland mit einem Rückschlag: Ihr Geschäftsklima sinkt im Januar um 0,6 Zähler auf jetzt - 0,2 Saldenpunkte, den niedrigsten Stand seit August 2019, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr