Red Pine Exploration startet neues Bohrprogramm auf Wawa-Goldprojekt

Red Pine Exploration arbeitet weiter an dem hochgradigen Goldprojekt Wawa in Ontario. Das Unternehmen gab den Rahmen für das diesjährige Bohrprogramm bekannt.

Red Pine Exploration Inc. (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) startet das 2020er-Borhprogramm auf seinem Wawa-Goldprojekt. Wie das Unternehmen mitteilte, verfolgt man mit den diesjährigen Drilling-Arbeiten drei Ziele. Zum einen die Goldmineralisierung unter dem Surluga-Vorkommen abseits der bestehenden Ressource weiter getestet werden. Die Mineralisierung ist hier in alle Richtungen offen. Daneben will man Bohrlöcher an der Hornblende Shear Zone, in Nachbarschaft zu Surluga, niederbringen. Nicht zuletzt soll die Mineralisierung in der Jubilee Shear Zone getestet werden. Sie liegt südlich von Parkhill.

Transformation geht weiter

Red Pine hat es durch seine Arbeiten seit dem Jahr 2014 geschafft, die historische, niedriggradige Ressource auf Wawa (1,7 g/t Gold) in ein Vorkommen mit hohen Goldgraden im Untergrund zu transformieren. Diesen Weg will man laut CEO Quentin Yarie in diesem Jahr fortsetzen. Bisher verfügt man über zwei Rerssourcenschätzungen (für Surluga und die Minto Mine South Zone) mit kumuliert 701.000 Unzen Gold. Der Durchschnittsgrad liegt bei etwa 5 g/t Gold. Ein Drittel der Gesamtressource befindet sich zudem bereits in der höhere Kategorie „indicated“ (ausführlich hier). Das dürfte ein Grund sein, warum der Goldproduzent Alamos Gold, der unweit von Wawa bereits die Island Gold-Mine betreibt, jüngst bei Red Pine Exploration eingesteigen ist (mehr hier).

Aktieninfo Red Pine Exploration:

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,04 CAD | 0,03 Euro

Börsenwert: 19,1 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 477,2 Mio.

Warrants | Optionen: 122,2 Mio. | 19,6 Mio.

Relevante Anteilseigner: Alamos Gold (11,1%), Insiders (2,5%), US Global (2,0%), Mackenzie Investments (2,7%)

Weitere Informationen zu Red Pine Exploration sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter www.redpineexploration.com“.

Mehr Nachrichten zu Red Pine Exploration: