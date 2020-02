Bellevue: M&A, China und neue Therapien als Treiber für Healthcare 2020

Big Pharma kauft sich Wachstumstreiber ein Nach einer ruhigen Jahresmitte hat das Übernahmekarussell Ende 2019 wieder Fahrt aufgenommen. The Medicines Company wurde von Novartis angegangen, Arqule von Merck & Co. und Synthorx von Sanofi. Mit der USD 74 Mrd. schweren Akquisition von Celgene durch Bristol-Myers Squibb gleich zu Jahresbeginn steht 2019 für eine neue Rekordsumme bei Übernahmen in der biopharmazeutischen Industrie. Wir erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Grund hierfür ist das moderate Wachstum von Pharma-Unternehmen. Konsolidiert wachsen die 19 Unternehmen, welche als «Big Pharma» bezeichnet werden können, mit rund 3 bis 4% jährlich. amit liegen die Branchengrössen unter dem Durchschnitt von 5% für die gesamte Gesundheitsbranche.

Gleichzeitig generiert Pharma einen hohen Cashflow und glänzt mit starken Bilanzen. Als Konsequenz dürfte auch 2020 Wachstum zugekauft werden. Bei der Art von Deals erwarten wir ähnliche Szenarien wie zuletzt: Objekte der Begierde sind mittelgrosse Biotechfirmen mit Produkten, welche bereits nahe am Markt sind, oder kleinere Gesellschaften, deren Wert in innovativen Technologien liegt. Die dritte wahrscheinliche Transaktionsart dürfte das

«Reshuffling» innerhalb der Pharmakonzerne sein, also das Veräussern einzelner Geschäftsfelder, die nicht mehr zur Neufokussierung auf Kerngebiete passen. Jüngstes Beispiel ist die Übernahme der Augenheilkundesparte von Takeda Pharma durch Novartis. Als weniger wahrscheinlich erachten wir weitere Mega-Fusionen von grossen Pharmafirmen, weil die operativen Herausforderungen bei solchen Deals beträchtlich sind.