Der Aktienmarkt hat auf die Nachricht zunächst eher abwartend reagiert. Anleger wollen jetzt Aufträge sehen. Allerdings war LeanLife war diesem Ziel in seiner wechselvollen Geschichte wohl noch nie so nah wie heute. Die neue Dynamik bei LeanLife verdankt sich der engen Zusammenarbeit zwischen dem Ingenieur Glenn Nichols und dem Vertriebsprofi Gavin Mah. Nichols kam vor rund einem Jahr zu LeanLife. Er hat die Verbindung zum privaten Lebensmittel Start-Up Ecovatec hergestellt und die großtechnische Umsetzung der Produktion erfolgreich ins Werk gesetzt. Der Vertriebsprofi Mah ist sogar erst seit wenigen Wochen im Team, aber schon jetzt spürt man deutlich seine Handschrift – auch in der jüngsten Meldung.

Dieses Mal liefert der Omega-3-Spezialist LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FRA: LL1) handfeste Zahlen: Das Unternehmen hat gestern bestätigt, dass es seine Produktionskapazität auf 300.000 Liter pro Jahr erweitert hat. LeanLife sei damit ab sofort in der Lage, größere Aufträge für seine lagerstabilen Omega-3-Leinsamenölprodukte anzunehmen und zu erfüllen, heißt es in der gestrigen Meldung.

Der neu installierte Reaktor habe sowohl die Arbeits- als auch die Prozesskosten gesenkt, heißt es in der Meldung. LeanLife profitiert beim Aufbau der Produktion in hohem Maß von den Vorleistungen des privaten Start-Ups Ecovatec. LeanLife nutzt die ansonsten ungenutzten Produktionseinrichtungen von Ecovatec in Abbotsford nahe Vancouver. Die Ecovatec Gesellschafter haben einen zweistelligen Millionenbetrag in den Aufbau Anlage investiert, die ursprünglich für die Gewinnung von hochreinem Hühnereiweiß konzipiert war. Allerdings ist mittlerweile fraglich, ob Ecotatec seinen Businessplan umsetzen kann. Offenbar hat man den Markt falsch eingeschätzt.

Daher kommt es Ecovatec sehr gelegen, dass LeanLife bestimmte Teile der Produktionsanlage zur Miete nutzt. Und selbst wenn Ecovatec später doch noch selbst produzieren sollte, könnte LeanLife weiter die Ecovatec Anlagen nutzen. LeanLife könnte bei entsprechender Nachfrage die Kapazität sogar mit vergleichsweise geringen Investitionen auf 1.000.0000 Liter pro Jahr steigern, heißt es in der gestrigen Meldung.

LeanLife hat zunächst weitere Produktproben für Kunden produziert. Als erstes Umsatzziel für 2020 nennt LeanLife die Marke von 1.000.000 CAD. Das wäre ein erster Schritt, aber sicher zu wenig, um den Markt zu begeistern. Angesichts der erweiterten Produktionskapazität dürfte dieses Ziel allerdings sehr konservativ angesetzt sein. Mah und sein kommissionsgetriebenes Sales-Team haben wesentlich größere Pläne.

Eine unscheinbare Revolution: Haltbares Omega-3-Öl

Bei den Produkten von LeanLife Health handelt es sich um lagerstabile Extraktionen aus Leinsamen, die als reichhaltige pflanzliche Quelle von Omega-3 bekannt sind. Die Mission von LeanLife ist es, weniger gesundes Pflanzenöl in Lebensmitteln zu ersetzen. Die Verwendung von Leinölprodukten in Lebensmitteln ist derzeit aus zwei Gründen stark eingeschränkt: Erstens besitzt Leinöl einen starken Eigengeschmack und zweitens wird es schnell ranzig, wenn es dem Sauerstoff aus der Luft ausgesetzt wird. Beide Probleme hat LeanLife mit seinem Verfahren gelöst. Das Omega-3-Öl von Leanlife braucht keine Kühlung und ist auch an der Luft mindestens zwei Jahre haltbar. Dadurch eröffnen sich enorme Anwendungsmöglichkeiten in Lebensmitteln wie Backwaren, Getränken und vielem mehr.

