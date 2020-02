Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Die 100-Mrd.-Dollar-Company - AktienanalyseWeniger als ein Jahr nach Baubeginn hat der Elektroautobauer Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die ersten Fahrzeuge aus seinem neuen Werk in Shanghai ausgeliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr