FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig von der Stelle bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0998 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Impulse zwischen Euro und Dollar hielten sich in engen Grenzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1023 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Umfeld und einer freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Positiv aufgenommen wurde, dass China im Rahmen eines Teilabkommens zur Beruhigung des Handelsstreits Strafzölle auf US-amerikanische Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar halbieren wird. Der Schritt erfolgt zeitgleich mit einer Verringerung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren.