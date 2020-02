Villeroy & Boch will 60 Cent Dividende je Vorzugsaktie zahlen

Villeroy & Boch hat am Donnerstag Zahlen für 2019 vorgelegt und die Zahlung einer Dividende angekündigt. Je Stammaktie sollen Aktionäre 0,55 Euro erhalten und je Vorzugsaktie 0,60 Euro. „Während sich unser Unternehmensbereich Tischkultur über das gesamte Jahr 2019 positiv entwickelt hat, verlief die Umsatzentwicklung im Bereich Bad und Wellness in der ersten Jahreshälfte schwächer als erwartet. In Summe haben wir jedoch ...