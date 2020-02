Im Schlussquartal steigt der Umsatz bei Biofrontera um 12 Prozent auf 12,1 Millionen Euro an. Im Gesamtjahr ergibt sich ein Plus von rund 50 Prozent auf 31,1 Millionen Euro bis 31,4 Millionen Euro. Vor allem aus den USA gab es zuletzt positive Impulse. Hier zeigt sich der Wert des größer werdenden Vertriebsapparats. Eine weitere Zulassung in Übersee in 2022 für die Indikation Basalzellkarzinom kann für weiteren Rückenwind sorgen. ...