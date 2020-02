Im Chart der Nel Aktie gibt es zwei markante Kursspitzen: Zum einen die Marke bei 1,004 Euro aus dem Mai des vergangenen Jahres, zum anderen die Marke bei 1,073/1,078 Euro, die am 20. Und 21. Januar dieses Jahres erreicht wurde. Nach der kurzen charttechnischen Konsolidierung bei Nels Aktienkurs auf 0,834/0,836 Euro sind seit ein paar Tagen die Bullen wieder am Ruder. Heute erreicht die Wasserstoff-Aktie in der Spitze 1,048 Euro, ...