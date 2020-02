Wien (www.aktiencheck.de) - "Schwarze Schwäne" sind an der Börse gefürchtet, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Unter diesem Phänomen verstünden die Marktteilnehmer - in Anlehnung an ein Buch des Börsenhändlers Nassim Nicholas Taleb - katastrophale Ereignisse, die ohne Vorwarnung auftreten würden und die sich nicht durch Wahrscheinlichkeitsrechnungen vorhersagen und damit nicht vermeiden lassen würden. [ mehr