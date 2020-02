Der Deutschen Bank ist am Donnerstag ein sehr großer Durchbruch gelungen. Die Aktie legte um mehr als 9 % zu und befindet sich nun in einer ausgesprochen komfortablen Situation. Plötzlich scheint jede Krise beendet.

Die Aktie ist jedoch nicht der guten Zahlen wegen gestiegen, sondern durch die Nachricht eines Großaktionärs. Die Capital Group aus Kanada ist nun mit etwas mehr als 3 % Anteil einer der Großaktionäre des Geldinstitutes. Damit haben sich inzwischen einige Branchengrößen am Bankhaus beteiligt: BlackRock hält mehr als 10 % der Deutschen Bank und zwei Gesellschaft aus Katar sind ebenfalls überdurchschnittlich engagiert.

Offensichtlich glauben die Großaktionäre an den erfolgreichen Umbau des Geldhauses. In den kommenden Jahren bis Ende 2022 soll die Bank mehr als 18.000 Stellen abbauen und damit nur noch 74.000 Stellen haben. Zudem soll das Geldhaus nach eigenen Angaben die Eigenkapitalrendite auf 8 % anheben.

Die Versprechungen scheinen glaubwürdig genug zu sein, um Großinvestoren anzulocken. Das ist eine gute Nachricht. Die andere gute Nachricht für die Deutsche Bank bezieht sich darauf, dass die Unicredit aus Italien, ein Konkurrent, die Branche aus dem Dornröschenschlaf weckt. Unicredit konnte Zahlen vorlegen, mit denen die Erwartungen der Branche übertroffen wurden. Die Bank hat vor allem hinsichtlich der sogenannten Kernkapitalquote die Erwartungen übertroffen, was wiederum bedeutet, dass die Sicherheit deutlich größer ist als erwartet.

Die wirtschaftliche Situation insgesamt ist deutlich besser geworden, als dies Analysten zeitweise vermutet hatten. Die Deutsche Bank hat derzeit beispielsweise einen Umsatz, der zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 führt. Die Ausprägung dieser Kennziffer gilt als niedrig. Die Bank hat zudem eine Eigenkapitalquote von 5,1 % sowie eine Ebit-Marge in Höhe von 5,4 %. Auch dies sind immerhin solide Zahlen, meinen Experten. Schließlich dürfte das laufende Geschäftsjahr nach minimalen Verlusten im Vorjahr zu einer Rückkehr in die Gewinnzone führen können, so zumindest die Hoffnung.

Die Analysten der statistischen Abteilungen wiederum verweisen darauf, die Aktie würde in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn auch ohne den Glanztag am Donnerstag bereits mehr als 17,5 % gewonnen haben. Dies wiederum gilt als besonderer Qualitätsausweis, da das Bankhaus damit den Vergleichsindex bei weitem übertroffen hat.

In den vergangenen sechs Monaten ging es sogar um über 23 % nach oben und sogar innerhalb eines Jahres steht noch ein Kursplus unter dem Strich. Die Aktie verbuchte einen Aufschlag in Höhe von 6 % – ohne Berücksichtigung des gewaltigen Kursgewinns vom Donnerstag. Damit hat sich das Stimmungsbild unter den Bankanalysten insgesamt allerdings noch nicht gewandelt.

Noch immer sind lediglich 40 % der Meinung, die Aktie sei zu halten. 60 % wollen den Titel verkaufen. Niemand hat sich bis dato für den Kauf ausgesprochen. Allerdings sei daran erinnert, dass jetzt mit den neuen Großaktionären immerhin institutionelle Investoren zusteigen.

Charttechnisch betrachtet ist die Situation stark wie lange nicht mehr. Jetzt dürfte der Titel sogar in Richtung von 10 Euro klettern können, so die Erwartung der entsprechenden Analysten. Denn die Aktie findet ausgehend von den nun überwundenen 9 Euro keine Hindernisse mehr vor. So könne es über 10 Euro auch direkt in Richtung von 12 Euro weiter nach oben gehen.

Allerdings gibt es zwischen den erreichten Notierungen von über 9 Euro und den zuletzt erreichten Notierungen bei 8,23 Euro ein kleines – tagesbasiertes – Gap, das im Zuge einer Gewinnmitnahme noch einmal geschlossen werden könnte. Dann würden die Kurse etwas sinken, wobei selbst diese Bewegung im Rahmen eines Aufwärtstrends weiterhin normal wäre. Insofern ist das charttechnische Bild insgesamt gesund.

Letztlich sind auch die technischen Indikatoren nach oben gerichtet. Der GD200 als Maßstab für die technische Situation verläuft bei 6,89 Euro und ist ein Indikator dafür, dass der Trend langfristig nach oben weist. Die Aktie hat auch den GD100 hinter sich gelassen, der bei 7,07 Euro nun mehr als 25 % entfernt ist. Auch die kürzerfristigen Trendsignale sind durchgehend positiv. Der GD50 bei 7,22 Euro und der GD20 bzw. GD38 in Höhe von 1,80 und 7,42 Euro sollten aus Sicht der Analysten Gewähr für Kurssteigerungen bieten. Der Donnerstag hat das Polster deutlich vergrößert.