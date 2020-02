So (ir)rational sind die Märkte: Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt des Lithiumbooms, hätte die obige Schlagzeile zweifellos ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Jetzt ist von Feierlaune keine Spur: International Lithium Corp. (TSX V: ILC; FRA: IAH) und sein strategischer Partner Ganfeng Lithium Co. Ltd. haben die Ressource für das Mariana-Lithium-Sole-Projekt in Salta, Argentinien, gegenüber der vorangegangenen Schätzung aus dem Jahr 2017 um 250 Prozent auf 4,41 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat ("Li2CO3") Äquivalent in den Kategorien "Gemessene und angezeigte Ressource" gesteigert. Damit gehört das Mariana-Lithium-Sole-Projekt zu den größeren Sole-Lagerstätten in Südamerika. 2017 hatte die angezeigte Ressource bei 1.248.000 Tonnen Li2CO3-Äquivalent gelegen.

Die Ressource enthält neben Lithium auch Kalium in erheblichen Mengen. Daher lässt sich die Ressource auch in Form von 49,7 Mio. Tonnen Kaliäquivalent ("KCl") in den Kategorien "Gemessene" und "Angezeigte Ressource" ausdrücken. Dere chinesische Partner Gangfeng managt das Projekt seit drei Jahren und hat systematisch verschiedene Gewinnungsprozesse untersuchen lassen. Demnach scheidet die ursprünglich angedachte einfache Sonnenverdampfung mit anschließendem Transport nach China aus. Ganfeng favorisiert stattdessen einen Prozess, der als Solvent Extraction bezeichnet wird, also die Lösung der Inhaltsstoffe im flüssigen Zustand. Als unwahrscheinlich gilt inzwischen auch die Verwendung einer selektiven Membrantechnologie, die ebenfalls in Betracht gezogen worden war.