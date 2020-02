RIB Software verlängert Kooperation mit Microsoft

RIB Software und Microsoft werden weiter beim Vertrieb der MTWO-Lösung der Stuttgarter an ausgewählte Top-1000-Kunden in den USA sowie in den Regionen Asien/Pazifik und EMEA zusammen arbeiten. „Basierend auf der gemeinsamen Erfolgsgeschichte der letzten 24 Monate, bekräftigen die beiden Unternehmen ihr Engagement partnerschaftlich eine gemeinsame vertikale Cloud-Plattform für die Bauindustrie (AEC) zu entwickeln”, teilt das ...