Bei SNP gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Ein Investor unterschreitet die Schwelle von 5 Prozent. Dies geschieht am 31. Januar. Bei dem Investor handelt es sich um Swedbank Robur Fonder aus Schweden. Bisher hielt die Gesellschaft 5,52 Prozent an SNP. Zum Stichtag sinkt der Anteil auf 4,84 Prozent. Dies entspricht fast 320.000 Stimmrechten.Die Aktien von SNP gewinnen heute auf Xetra 2,5 Prozent auf 69,10 ...