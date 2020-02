NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag erneut eine freundliche Stimmung breit gemacht. Der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erklommen historische Höchstmarken. Zuletzt stieg der Leitindex Dow um 0,36 Prozent auf 29 396,79 Punkte. Der S&P 500 rückte um 0,34 Prozent auf 3346,10 Zähler vor und der Nasdaq 100 um 0,75 Prozent auf 9437,89 Punkte.

Schon im europäischen Aktienhandel hatten die Sorgen um die Epidemie des Coronavirus nachgelassen. Die Experten der Investmentbank JPMorgan wiesen darauf hin, dass die Zunahme der Zahl neu vom Virus Infizierter in der chinesischen Provinz Hubei in den vergangenen Tagen stabil gewesen sei. Die Zunahme der Todesfälle habe sich zuletzt etwas abgeschwächt.