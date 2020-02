MTU - der Triebwerkshersteller macht einen Pullback!

Der Triebwerks-Konzern legte nach einer Performance-Phase eine Verschnaufpause in Form einer Seitwärtsbewegung ein. Nachdem die Aktie danach wieder dynamisch nach oben lief, erfolgte der Pullback zurück zum EMA 50. Aktuell sieht es so aus, als ob sich diese Situation wiederholen würde. Der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 275.95 EUR könnte kurz bevor stehen. Es besteht aber ebenfalls die Möglichkeit, dass MTU den EMA 50 nochmals testet, und erst danach wieder in Richtung Norden läuft.