253 Prozent Ressourcen-Anstieg – Ohne Lithium keine E-Mobilität – International Lithium, Ganfeng Lithium, Volkwagen, Tesla, Albemarle

Am 05.02.2020 brach die Aktie von Tesla, nach dem fulminanten Short-Squezze der letzten 3 Monate, von $ 969 in der Spitze um über 29 Prozent auf $ 686 am gestrigen 06.02.2020 ein. Für die professionellen Leerverkäufer freilich nur ein Wehrmutstropfen, haben sie doch in 3 Monaten mehr Geld verloren, als Tesla in den letzten Jahren überhaupt an Verlusten i.H.v. $ 6,5 Mrd. angehäuft hat. Doch diese Übertreibungen an der Börse sollen nicht von der grundsätzlichen Wachstumsgeschichte der E-Mobilität und den Basisrohstoffen ablenken. Wer sind strategische Lieferanten von Lithium für die Batterieproduktion und wer kann weltweit die benötigten Liefermengen an Lithium zur Verfügung stellen?Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de