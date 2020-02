FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Wochengewinn von bislang viereinhalb Prozent dürften es die Anleger am Freitag ruhiger angehen lassen. Eine Stunde vor dem Handelsstart zeichnet sich ab, dass der Dax nun vorerst auf der Stelle tritt. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex deutet auf einen so gut wie unveränderten Start bei 13 574 Punkten hin. Mit vier Gewinntagen in Folge hatte er sich zuletzt wieder seinem bisherigen Rekord von 13 640 Punkten genähert.

An der Wall Street erreichten der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und auch die Nasdaq-Indizes wieder neue Höchstmarken. Seit dem europäischen Handelsende tat sich in New York jedoch nicht mehr viel und auch in Asien kamen die Börsen nach zuletzt kräftiger Erholung wieder etwas zurück.