Seit Anfang 2019 hat der Aktienkurs einen Aufwärtstrend ausgebildet, der sich ab Oktober 2019 intensivierte und am 24. Januar 2020 bei 52,81 US-Dollar ein all time high markierte. Nach der Bekanntgabe der Zahlen für das Jahr 2019 am 28. Januar konsolidierte der Wert auf das Retracement von 46,39 US-Dollar. Dieses Retracement-Level wurde an 4 Handelstagen getestet, bis sich der Kurs die vergangenen 3 Handelstage rund 5,5 % darüber behaupten konnte. Am gestrigen Donnerstag drehte der Kurs intraday an der unteren Begrenzung des Trendkanals nach oben. Ob sich die AMD-Aktie die nächsten Wochen innerhalb des steilen Aufwärtstrends weiterentwickelt, ist fraglich. Grundsätzlich hat AMD jedoch eine gute Position erreicht und ist somit für positive Überraschungen und steigende Kurse bis auf das Ziel bei 56,50 US-Dollar gut. Auf der Unterseite ist das Retracementlevel bei 46,39 US-Dollar eine Orientierung.

Von dieser Entwicklung kann gehebelt mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call (Basispreis 52 US-Dollar) mit der WKN JM3H2C weist eine Implizite Volatilität von 49,58 % auf und ist charakteristisch für einen Titel mit hohen Kursschwankungen. Die griechische Variable Omega beträgt 4,20 und bezeichnet die prozentuelle Veränderung des Optionsscheins in Abhängigkeit zur prozentuellen Veränderung des Basiswertes und entspricht dem Hebel bei Optionsscheinen.