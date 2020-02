Bei der Wirecard Aktie gab es gestern zwar keine neuen charttechnischen Impulse, doch die Lage bleibt interessant mit Chancen auf einen Durchbruch in Richtung 160 Euro. Doch dazu müssen langsam aber sicher neue bullishe Impulse für den Aktienkurs her, der sonst unter Druck geraten könnte. Gestern ging es immerhin auf Tageshoch mit 140 Euro (+1,41 Prozent) aus dem XETRA-Handel an der Frankfurter Börse. Aktuelle Indikationen für den ...