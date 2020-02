Noch immer ist die Situation rund um das Coronavirus nicht geklärt. Es gibt immer noch mehr Ansteckungen als geheilte Patienten, auch wenn die Zahl der neuen Infektionen von 3.694 am Vortag auf zuletzt 3.143 zurückgegangen ist. Nach wie vor ist auch nicht klar, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Quarantäne von weiten Teilen der Volksrepublik Chinas aussehen werden. Zwei prominente Beispiele zeigen aber, dass die Folgen langsam spürbar werden:

Nun ist das nicht das Ende der Welt und das haben auch die Politiker erkannt, die aus Japan, China und den USA heraus in der heutigen Nacht versucht haben, die Stimmung zu verbessern. US-Präsident Trump telefoniert mit Xi, lobt Chinas Maßnahmen, und China seinerseits will sich an den Handelsvertrag halten. Japans Regierung plant ein Konjunkturprogramm und Chinas Notenbank will an der Zinsschraube drehen. Und die OPEC+ will den Förderhahn offenbar nicht noch weiter zudrehen.

Neben der ausgestrahlten Ruhe alle Beteiligten konzentriert sich die Wall Street weiterhin auf die Berichtssaison und das mögliche Ende der Gewinnrezession. Wenn nun aber Lieferengpässe entstehen, die länger auftreten als erwartet, könnte sich das lähmend auswirken. Die Investoren werden wohl noch einige Zeit zwischen zwei Szenarien hin und her schwenken: Auf der einen Seite des Pendels gibt es das Risiko, dass die Delle im Wachstum tiefer sein wird als vermutet. Auf der anderen Seite die Hoffnung, dass in zwei oder drei Monaten nichts mehr von einer Wachstumsschwäche zu sehen sein wird.

Aus technischer Sicht sieht die Lage an Wall Street und im DAX weiterhin positiv aus. In dieser Woche sind Böden entstanden, von denen aus der Bullenmarkt weitergehen kann. Für den DAX bedeutet das einen möglichen Test des Allzeithochs, solange das Pendel weiter in Richtung Hoffnung ausschlägt.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!