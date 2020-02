Nach dem turbulenten Handel bei der Aurelius Aktie am Donnerstag vergangenen Woche mit einer dubiosen Shortseller-Attacke ist beim Anteilschein des Münchener Beteiligungs-Unternehmens Ruhe eingekehrt. Gab es am vergangenen Freitag noch Kurse zwischen 32,18 Euro und 34,22 Euro, so verblieb der Aktienkurs in dieser Woche komplett innerhalb dieser Tradingspanne, die sich zudem zusehends verengt hat. Nach Kursen zwischen 32,90 Euro und ...