Aurora Cannabis Kurseinbruch - Was ist los? Aktienanalyse

Nachrichtenquelle: Aktiencheck News
07.02.2020, 10:01  |  235   |   |   
Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe. [mehr]


 

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