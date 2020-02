Nevada Copper: Rebound beim Kupferpreis hilft, Weltmärkte bleiben im Defizit!

Kupfermarkt steuert auf strukturelles Defizit zu

Der Kupferpreis hat zuletzt auch die Aktie von Nevada Copper (0,34 CAD | 0,25 Euro; CA64128F1099) belastet. Inzwischen hat der Wert sich aber wieder berappelt, was nicht nur mit dem Rebound beim Kupferpreis, sondern auch mit den operativen Fortschritten zu tun haben dürfte. Denn man kommt mit dem Ramp Up der Produktion auf der Pumpkin Hollow-Untergrundmine gut voran, hier hatte man Mitte Dezember die Produktion aufgenommen. Pumpkin Hollow ist die erste neue Kupfermine in den USA seit mehr als einer Dekade. Zudem hat man mit der Redpath USA Corporation einen erfahrenen Berater für den Ausbau der Produktionskapazitäten angeheuert. Noch in diesem Jahr will man die volle Förderkapazität erreichen. Redpath ist ein erfahrener Partner und hat insbesondere in Nevada solche Projekte unterstützt. Unterdessen hat sich Tom Albanese, Aufsichtsrat bei Nevada Copper und ehemaliger CEO von Rio Tinto, in einem Interview mit Bloomberg zum Stand der Arbeiten geäußert und einen Überblick zur Lage am globalen Kupfermarkt gegeben (siehe Video unten). Unter anderem geht es auch um die sozialen Probleme in den großen Kupferländern Südamerikas und den Kupfermarkt selbst, der bis 2025 auf ein strukturelles Defizit zusteuert.

Aktieninfo Nevada Copper

Börsenkürzel TSX-V: NCU

ISIN: CA64128F1099

Aktienkurs: 0,34 CAD | 0,25 Euro

Börsenwert: 268 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 789 Mio.

davon Optionen/Warrants: 27 Mio.

Weitere Informationen zum Unternehmen und eine aktuelle Investoren-Präsentation finden Sie unter https://www.nevadacopper.com/.

