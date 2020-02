Weshalb sich Anleger für "grünes Wachstum" interessieren sollten.

06.02.2020 - Die Idee, die Produktion und den Konsum weltweit zu reduzieren, gewinnt als potenzielle Lösung für die Klimakrise an Zuspruch. Wir halten „grünes Wachstum“ jedoch für möglich und zeigen auf, warum Anleger sich dafür interessieren sollten.

Wir sind allerdings nicht von der Tragfähigkeit dieser Lösung überzeugt und glauben vielmehr, dass durch die zunehmende Kosteneffizienz neuer und nachhaltigerer Technologien ein robustes umweltfreundliches Wachstum möglich ist. Die unvermeidliche Disruption wird sich durch neue regulatorische Rahmenbedingungen und technologische Fortschritte ergeben, die für die richtigen Geschäftsmodelle erhebliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen werden.

Politischer Vorstoß in Richtung Entkarbonisierung

Die politischen Maßnahmen zur Unterstützung grünen Wachstums werden immer konkreter. Dazu gehört die Verpflichtung seitens einer zunehmenden Anzahl von Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und (aller Voraussicht nach) Deutschland, bis 2050 klimaneutral zu werden, sowie der Ausstieg aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Obwohl noch mehr getan werden muss, gehen diese Schritte in die richtige Richtung und dürften in nächster Zeit noch verstärkt werden.

Diese politischen Vorstöße werden motiviert von einer Allgemeinbevölkerung, die immer lauter Maßnahmen zum Aufhalten des Klimawandels fordert. Proteste und ziviler Ungehorsam haben dabei zugenommen, wie die weltweiten Demonstrationen der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion zeigen. Der Weltklimastreik im September 2019 war eine internationale Protestwoche im Vorfeld des UN-Klimagipfels in New York, an der Millionen von Menschen aus der ganzen Welt teilnahmen – der größte Klimastreik der Geschichte. Die Politik sieht sich dadurch zunehmend unter Druck, Klimamaßnahmen zu fördern und Unternehmen zu begünstigen, die die für eine entkarbonisierte Weltwirtschaft notwendigen Produkte und Dienstleistungen bereitstellen.