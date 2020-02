Deutsche Bank muss liefern

Die US-Investmentgesellschaft Capital Group ist bei der Deutschen Bank eingestiegen. Die Amerikaner halten 3,1 Prozent an den Frankfurtern. Der Markt reagiert begeistert auf diese Nachricht. Die Aktie der Bank legte gestern fast 13 Prozent zu.Capital Group hält in Deutschland auch Anteile an SAP, Volkswagen und Siemens. Verwaltet werden von der Gruppe rund 1,9 Billionen Dollar.Der Markt setzt offenbar auf den Erfolg der ...