2019'er Hochs in greifbarer Nähe

Für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung müsste T-Mobile US allerdings erst das Widerstandsband aus Anfang dieses Jahres um 83,03 US-Dollar knacken. Nur hierdurch ließe sich unter technischen Gesichtspunkten weiteres Kurspotenzial an 83,85 US-Dollar und an die Jahreshochs aus 2019 bei 85,22 US-Dollar freisetzen. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang letzten Jahres lässt sogar noch sehr viel größeren Spielraum auf der Oberseite vermuten, technisch bestünde nach erfolgreichem Ausbruch über die letztjährigen Hürden sogar Aufwärtspotenzial in den Bereich von 93,40 US-Dollar. Hüten sollte man sich aber vor einem Rückläufer unter den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 77,22 US-Dollar. In einem derartigen Szenario könnte es nämlich zu einem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends kommen und mittelfristig das Wertpapier von T-Mobile US mit Abgaben auf 68,66 US-Dollar belasten.