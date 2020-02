(Tippfehler in der Überschrift behoben)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitagmittag ihre Kursgewinne noch etwas ausgebaut. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,18 Prozent auf 174,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,39 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten war die Entwicklung ähnlich.

Rückenwind erhielten Anleihen von neuen Konjunkturdaten. Nach den schwachen Auftragsdaten am Donnerstag gab es erneut enttäuschende Zahlen aus der deutschen Industrie. Die Gesamtproduktion brach im Dezember um 3,5 Prozent zum Vormonat ein. Das war der stärkste Rückgang seit Anfang 2009, als die Produktion infolge der Finanzkrise weggebrochen war. Analysten hatten im Schnitt nur einen leichten Rückgang erwartet. Die entsprechenden Daten aus Spanien und Frankreich fielen ebenfalls enttäuschend aus.

Auch sonst war das Umfeld für Anleihen günstig. Am Aktienmarkt kam es nach den kräftigen Gewinnen der Vortage zu einer Verschnaufpause. Zudem ist die Virusepedemie in China noch immer ein Thema. "Die latent vorhandenen Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus dürften das Interesse an sicheren Anlagehäfen nicht gänzlich abreißen lassen, denn die Infektionszahl steigt weiter", schrieb Analyst Patrick Boldt von der Helaba in einem Kommentar.

Am Nachmittag stehen die US-Arbeitsmarktdaten für Januar auf dem Programm. Angesichts der jüngsten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dem starken Beschäftigungsbericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP rechnet Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba mit soliden Zahlen. Die Schätzungen könnten sich als zu konservativ erweisen, merkte Wortberg in einem Kommentar an./mf/bgf/jha/