Am 13. Februar stehen bei der Commerzbank Zahlen zum vierten Quartal an. Die Experten von Pareto Securities rechnen mit eher schwachen Werten. Die Restrukturierungskosten sollten im Ergebnis spürbar sein, außerdem gibt es negative Steuereffekte. So erwarten die Analysten einen Quartalsverlust von 120 Millionen Euro. Vor Steuern soll es einen Gewinn von 105 Millionen Euro geben, das wäre ein Minus von 50 Prozent. Bei den Kosten soll ...