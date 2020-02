Societe Generale erwartet 2020 Konsolidierung an den Aktienmärkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - So gut wie im vergangenen Jahr kann es für die Aktienmärkte im Jahr 2020 aus Sicht der Societe Generale (Socgen) nicht laufen. Experten der französischen Bank erwarten für das zweite Halbjahr sogar einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung in den USA, der auch auf Deutschland durchschlagen werde. Negativ sei er für die Aktienmärkte aber nicht eingestellt, sagte Alain Bokobza, Portfoliochef der französischen Bank, am Freitag in Frankfurt. Er zeigte sich nur weniger optimistisch als zuletzt.

Wegen der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie beim Brexit dürfte die Zuversicht zunächst zurückkehren, erklärte Bokobza. Auch in der Coronavirus-Krise habe der Markt seine Risikofreude wiedergefunden, nachdem die Zahl der insgesamt Erkrankten zum ersten Mal gesunken sei. Sollte diese Zahl nicht wieder ansteigen, gehe er von keiner allzu großen Beeinträchtigung des weltweiten Wirtschaftswachstums aus.