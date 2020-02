Ausgleich für Aktiensteuer: Scholz will Sparer steuerlich entlasten

Die geplante Finanztransaktionssteuer betrifft vor allem Kleinanleger, sagen Kritiker. Nun will Bundesfinanzminister Olaf Scholz Sparer im Gegenzug an anderer Stelle entlasten.Olaf Scholz reagiert auf die Kritik an der geplanten Finanztransaktionssteuer. Der Finanzminister wolle Sparer, falls die Steuer eingeführt wird, an anderer Stelle entlasten, berichtet die Tageszeitung "Welt". Demnach soll der Sparerpauschbetrag von aktuell 801 Euro im Gegenzug auf 851 Euro erhöht werden. Bei Ehepaaren, die eine gemeinsame Steuererklärung ausfüllen, würde der Betrag entsprechend um 100 Euro auf 1.702 Euro im Jahr steigen.Zusätzlich sei ein Altersvorsorgepauschbetrag von 30 Euro für Singles und 60 Euro für Paare pro Jahr geplant. Nach Informationen der "Welt" werden die Kosten...