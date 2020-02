Scherzer will Arcandor wiederbeleben

Die Scale-notierte Betetiligungs-Gesellschaft Scherzer will eine Wiederbelebung von Arcandor prüfen. Hierzu hat sich das Unternehmen mit 21,53 Prozent der Anteile an der in Liquidation befindlichen Arcandor AG beteiligt. Gemäßt WpHG werden Schwerzer zudem weitere 2,99 Prozent der Anteile zugerechnet. Zum Kaufpreis macht keine der beteiligten Parteien heute eine Angabe.Scherzer will nun prüfen, ob bei Arcandor ein ...