Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Der Fahrdienstvermittler Uber habe am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2019 vorgelegt - und habe die Erwartungen übertreffen können. [ mehr