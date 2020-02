Die Aktie der Münchner Rück ist am Freitag mit einem leichten Aufschlag aus den Handelssitzungen gegangen. Still ruht der See – doch das Dividendenwunder dürfte bald schon wieder in die Schlagzeilen geraten. In Deutschland droht ein massiver Sturm. Die Zerstörungen, die möglich sind, rückt die Versicherer traditionell in den Fokus der Berichterstattung. Dennoch:

Die Aktie kann sich in den kommenden Wochen und Monaten bestens bewähren. Dies seiht derzeit ein Großteil der Bankanalysten offenbar nicht so. Die Aktie wird bei den Bankanalysten zu 25 % als „Kauf“ gesehen. 60 % halten den Titel für eine „Halte“-Position und 15 % empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Erst in den vergangenen Tagen gab es interessante Kursziele für den Titel. „Barcleys“ sieht die Aktie bei 281 Euro. Dies wäre nurmehr knapp über dem aktuellen Kurs. Die Aktie ist zudem als „Empfehlung“ von der Commerzbank gestrichen worden. „UBS“ hat die Aktie zumindest als „neutral“ verbucht und sieht das Ziel nun in Höhe von 260 Euro. Auch dies ist unterhalb des aktuellen Aktienkurses und in diesem Sinne zu niedrig.