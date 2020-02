WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,14 Prozent auf 3146,91 Punkte. Am US-Arbeitsmarkt zeichnete sich ein überwiegend positives Bild ab. Es wurden mehr Stellen geschaffen, als Experten erwartet hatten. Die Arbeitslosenquote verharrte mit 3,6 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau und signalisierte somit Vollbeschäftigung. Das Lohnwachstum fiel mit plus 0,2 Prozent etwas geringer aus als die erwarteten 0,3 Prozent.

Unter den Aktien zeigten sich die Bankpapiere gut gesucht. Erste Group stiegen um 0,86 Prozent auf 35,29 Euro. Raiffeisen Bank International (RBI) gewannen 0,32 Prozent auf 22,18 Euro. Bawag gingen mit plus 1,65 Prozent bei 40,68 Euro aus dem Handel.