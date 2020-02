NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende haben Anleger an den US-Börsen Kursgewinne eingestrichen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag auf ein historisches Hoch gestiegen war, gab am Freitag um 0,76 Prozent auf 29 157,34 Punkte nach. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich dennoch ein Zugewinn von mehr als drei Prozent ab - trotz der Coronavirus-Epidemie. Händler sprachen denn auch von Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf.

Auch ein unverändert robuster Arbeitsmarkt konnte Investoren nicht mehr zu Aktienkäufen bewegen. Wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, wurden im Januar 225 000 neue Jobs geschaffen. Das ist deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 165 000 neuen Stellen. Zudem wurde die Entwicklung in den beiden Vormonaten leicht nach oben korrigiert.