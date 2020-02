In der Berichtswoche kam es an den Finanzmärkten zu einer starken Gegenbewegung.

Was diese Woche wichtig war: Anleger gehen wieder ins Risiko

Märkte mit deutlicher Gegenbewegung in der Berichtswoche

In der Berichtswoche kam es an den Finanzmärkten zu einer starken Gegenbewegung. Weder die derzeit im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus schwer zu kalkulierenden Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung noch schlechte Wirtschaftsdaten wie etwa deutlich rückläufige Auftragseingänge in der deutschen Wirtschaft im Januar vermochten die verbesserte Stimmung einzutrüben. Zahlreiche große US-Unternehmen haben jüngst die Einschränkung ihrer Geschäftstätigkeit in China bekanntgegeben, die Anleger haben dies bislang ohne weiteres hingenommen. Die großen US-Aktienindizes konnten sogar neue historische Höchststände erzielen. Auch der DAX 30-Index lag nicht mehr allzu weit von seinem historischen Hoch entfernt. Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen den Corona-Virus und weitere Bewegung bei den Zöllen im Handelsstreit zwischen den USA und China lieferten positive Impulse und stützten die Aufwärtsbewegung.