Wirecard, Tesla, Varta und der Faktor x

Daniel war in dieser Woche zu Gast bei n-tv und erläutert in einem 17-Minuten-Video im Gespräch mit Friedhelm Tilgen, was die Börse bewegt, was Wirecard bewegt und gibt einen kleinen Vorgeschmack, was unsere Teilnehmer am großen Trainingstag erwarten dürfen. An dem diese Qualität über 5 Stunden für Euch zur Verfügung steht, mit Nicolas und Benjamin on top. Im Interview seht Ihr auf n-tv.de und im Tv wie der Einfluss von Volatilität ist, den jeder aktive Anleger und Investor verstehen muss. Wir nerven damit womöglich, aber Volatilität nicht zu verstehen ist wie Autofahren ohne zu Wissen, dass das Auto Sprit, Öl und Bremsflüssigkeit braucht. Deshalb nimmt Volatilität einen wichtigen Platz am TRAININGSTAG am 29.2 ein. Einen ganzen Samstag lang schulen wir Euch in Sachen Vermögensaufbau, Zinsen, Produktverständnis, Fehlervermeidung, Börsenpsychologie, Sentiment und technische Analyse und Tools. Anmeldung und infos unter info@feingold-research.com