Eine „Trauerzeremonie für die heldenhaften Märtyrer General Qassem Soleimani und Abu Mahdi Al-Muhandis, die durch einen Terrorakt der USA ermordet wurden“, kündigte ein Plakat des „Islamischen Zentrums Imam Reza“ für den 9. Januar 2020 in Berlin an. In ähnlicher Weise mobilisierte auch die „Imam-Ali-Moschee“ in Hamburg die Anhänger der iranischen Mullahs und deren Regime in

Der Beitrag Lobbyarbeit für das Regime der Mullahs erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.