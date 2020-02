Pandemien gehören zu den großen Bedrohungen einer globalisierten Welt. Im Gegensatz zu einer Epidemie bleibt sie nicht örtlich beschränkt. Seit einigen Wochen hält das Coronavirus die Welt in Atem. Ausgehend von China verbreitete sich das Virus über nahezu die ganze Welt. In China sind mittlerweile schon mehr als 427 Menschen gestorben. Auch in Europa und Deutschland werden immer mehr Fälle von Erkrankten gemeldet. Erinnerungen an die Lungenkrankheit SARS vor 17 Jahren, ebenfalls ausgehend von China, werden wach. Damals führte die Pandemie auch zu einer starken Eintrübung der globalen Aktienmärkte. Denn ein Virus infiziert auch ganze Volkswirtschaften.

Die chinesische Notenbank reagiert

Mittlerweile wirkt sich das Coronavirus auch auf andere Volkswirtschaften aus. Fast 600 Punkte sackte der Dow Jones am Freitag durch, der größte Ein-Tages-Verlust seit August 2019. Auch der Dax kämpfte um die 13000 Punkte Marke. Der Index hatte in der vergangenen Woche knapp vier Prozent eingebüßt und ist zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als drei Wochen gefallen. In der Woche zuvor war er mit 13.640 Punkten noch auf ein Rekordhoch geklettert. Zum Wochenstart stabilisierte er sich jedoch wieder etwas. Das Coronavirus dürfte die Börsen auch in der neuen Woche beschäftigen. Die Lungenkrankheit breitet sich noch immer rasant aus und Experten erwarten den Höhepunkt erst in den nächsten Wochen. Die chinesische Notenbank hat bereits damit begonnen das Finanzsystem zu stützen. Sie senkte kurzfristig den Leitzins und pumpte insgesamt 1,2 Billionen Yuan (umgerechnet etwa 154 Milliarden Euro) in die Geldmärkte.

Die „spanische Grippe“

Bei solchen Ereignissen werden Erinnerungen an die größte Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts wach. Die als „spanische Grippe“ berühmt gewordene Pandemie kostete etwa 50 bis 100 Millionen Menschen das Leben. Mehr als der erste (17 Millionen Tote) und der zweite Weltkrieg (60 Millionen) zusammen. Eine halbe Milliarde Menschen, also ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung, soll sich angesteckt haben. Dabei ist der Name mehr als irreführend. Spanien war weder der Auslöser der Pandemie noch besonders schwer betroffen. Allerdings war die Presse in Spanien zu diesem Zeitpunkt frei und es wurde entsprechend ausführlich darüber berichtet. Der Rest von Europa und die USA befanden sich noch im letzten Jahr des ersten Weltkrieges. Die Pressezensur in den kriegführenden Staaten sorgt jedoch dafür, dass keine beunruhigenden Nachrichten an die Öffentlichkeit dringen. In mehreren Wellen zog das Virus über die Welt. Kaum ein Land blieb verschont, die moderne Medizin stand gerade erst am Anfang. Wirklich helfen konnten Ärzte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst im Laufe des Jahres 1920 ebbte das Virus wieder ab.