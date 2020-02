In unserer Jahresausgabe 2019/20 haben wir Simon Property (WKN: 916647) vorgestellt, einen Betreiber von Einzelhandelsimmobilien in den USA und weltweit. Seitdem hat die Aktie knapp 10 Prozent nachgegeben.

Was ist passiert?

Der Einzelhandel ist in Zeiten von Amazon & Co. nicht gerade beliebt. Vielen Malls geht es schlecht; etliche müssen schließen. Und dennoch oder gerade deswegen haben wir uns in dieser Branche umgesehen. Denn Mall-Betreiber ist nicht gleich Mall-Betreiber. Simon besitzt (fast) ausschließlich Einkaufszentren in Top-Lage. Auch Qualitätsstandorte erleben derzeit einen Wandel. Verkaufsflächen wird es immer geben, aber das Geschäft orientiert sich weg vom Standardbedarf, hin zu höherwertigen Produkten, Showrooms, Restaurants und generell einer größeren Erlebnisorientierung. Davon wird Simon profitieren.