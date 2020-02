Charttechnisch ist die Aktie seit dem Börsengang am 23.03.2018 dem Kursverlauf des SDAX gefolgt und konnte diesen aufgrund der Kursgewinne um den 30. Januar 2020 sogar outperformen. Analysten von JPMorgan sehen den fairen Wert der Aktie sogar bei 43 Euro, was ungehebelt einem schönen Plus von 15 % an Kurspotential gleichkommt. So hat der Kurs den Widerstand bei 33,30 Euro im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 30. Januar schlussendlich überwunden und markierte am 5. Februar das all time high bei 37,80 Euro. Dieses Level deckt sich auch mit dem Fibonacci-Retracement und stellt den nächsten Widerstand auf dem (längeren) Weg zu den 43 Euro dar. Nachdem die Börse in Zeiten einer Corona-Virus-Pandemie keine Einbahnstraße nach oben ist, könnte der Kurs auf die Marke von 36 Euro zurückfallen. In Summe überwiegen die Argumente für eine mittelfristige Long-Strategie.

