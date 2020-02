Der nachhaltige Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über das Triggerniveau von 2.725 US-Dollar hat nun kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich der Hochs aus 2018 bei grob 2.977 US-Dollar freigesetzt. Sollte das Momentum weiter hoch bleiben, währen sogar Rückläufer an die Verlaufshochs aus Mitte 2016 bei 3.144 US-Dollar vorstellbar und können über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Für die beschriebenen Abschnitte würde sich durchaus ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF9QYZ anbieten. Ein Kursrutsch unter 2.628 US-Dollar dürfte allerdings den aktuellen Vorstoß der bullischen Marktteilnehmer als eindeutiges Fehlsignal entpuppen und weitere Verluste in den Bereich von 2.454 US-Dollar ermöglichen. Sollte dieser Support für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, müssten weitere Abgaben in Richtung 2.250 US-Dollar stark angenommen werden.

Kakao Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: